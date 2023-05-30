Завершается строительство ФОКа с бассейном в районе Перово

Сейчас здесь ведутся фасадные работы, внутренняя отделка, благоустройство территории

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории района Перово входит в завершающую стадию. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Его площадь составит порядка 12,6 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь ведутся фасадные работы, внутренняя отделка, благоустройство территории.

На этом же участке инвестор планирует построить девятиэтажное административное здание, первые три этажа которого займет закрытый паркинг на 75 машино-мест.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин отметил, что в составе физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрены зона бассейнов, тренажерный зал, залы групповых программ, помещения свободного назначения, административные и прочие сопутствующие помещения.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко пояснил, что по результатам последнего социологического исследования почти половина москвичей имеют поблизости к дому фитнес-центры.

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