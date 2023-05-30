Киев потребовал от Берлина "прямо сейчас" предоставить крылатые ракеты

Речь идет о Taurus с дальностью действия до 500 километров

Крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров нужны Киеву прямо сейчас. С таким требованием выступил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому и французскому изданиям.

"Нам нужны такие системы, как Taurus, прямо сейчас", — заявил министр. По словам Резникова, если Бундесвер не может поставить такое оружие, то правительство Германии должно поручить промышленности произвести это вооружение.

Ранее сообщалось, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, способные долететь до Москвы. Правительство Германии пока не приняло решение о поставках: кабмин сначала должен принять политическое решение о том, может ли он передать оружие Украине, передает РИА Новости.

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