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В Подмосковье загорелся спиртзавод

14:55
  • вторник
  • 30 мая 2023

Огнм охвачены более двух тысяч "квадратов"

В Подмосковье загорелся цех по производству спиртосодержащей жидкости.

ЧП случилось в селе Осташево Волоколамского район. Площадь пожара составлять две тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Информации о пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 24 единицы техники.

Загоревшийся цех принадлежит компании, которая занимается производством спиртосодержащих фармпрепаратов. Telegram-канал Shot пишет, что из-за пожара перекрыто Рузское шоссе.

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