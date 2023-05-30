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Жителей Челябинска предупредили об аномальной жаре

15:02
  • вторник
  • 30 мая 2023

Рекомендуется избегать физических нагрузок

Жителям Челябинской области в ближайшие дни советуют избегать физических нагрузок и потреблять достаточно жидкости. В Челябинске в понедельник и вторник температура воздуха составляла около +30 градусов. Но это еще не все - идет аномальная жара, предупреждает пресс-центр ГУМЧС России по региону.

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"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии, с 31 мая по 2 июня на территории Челябинской области ожидается сильная жара (+36 градусов и выше)", - цитирует сообщение РИА Новости.

Метеорологи предупреждают, что с 30 мая по 2 июня в большинстве районов Челябинской области среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более. Гражданам рекомендуют не находиться на солнце, избегать интенсивной физической нагрузки, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

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