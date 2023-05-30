Путин получит дипломатический иммунитет для посещения саммита БРИКС в ЮАР

Президента России не смогут арестовать по ордеру МУС

Все участники саммита БРИКС (объединение Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР), который будет проводиться в ЮАР, получат дипломатический иммунитет, защищающий от задержания и ареста. Об этом во вторник, 30 мая, рассказали в южноафриканском правительстве.

Документ за подписью министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, опубликованный кабмином страны, базируется на Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года Генассамблеи ООН.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при российском лидере по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. После этого министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что если власти Германии решат исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского президента Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подтвердил готовность рассмотреть вопрос выхода страны из МУС в связи с пристрастностью суда в отношении к определенным ситуациям.

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