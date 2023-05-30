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Паспорта России получили свыше 1,5 млн жителей новых регионов

15:38
  • вторник
  • 30 мая 2023

Российский премьер рассказал об этом на стратегической сессии "Интеграция новых регионов"

Более 1,5 млн человек, проживающих на новых российских территориях, уже получили российский паспорт с октября 2022 года. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.
Больше миллиона жителей новых регионов уже стали гражданами России

Политик напомнил, что основным ориентиром в работе по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию является поручение главы государства Владимира Путина в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень.

С этой целью разработана программа социально-экономического развития новых регионов. Мишустин призвал "обеспечить слаженную командную работу на всех уровнях власти, чтобы целевые показатели, которые мы определили в программе, выполнялись", сообщает "Интерфакс".

22 мая глава государства Владимир Путин обсудил с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым формирование российских органов власти в новых регионах страны. Президент подчеркнул, что важнейший шаг в этой работе — создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации. Путин выразил надежду на то, что эта деятельность будет завершена в назначенные сроки.

Ранее Владимир Путин потребовал установить прямую ответственность федеральных министров и вице-премьеров за выполнение конкретных задач по развитию новых регионов.

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