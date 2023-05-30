Паспорта России получили свыше 1,5 млн жителей новых регионов

Российский премьер рассказал об этом на стратегической сессии "Интеграция новых регионов"

Более 1,5 млн человек, проживающих на новых российских территориях, уже получили российский паспорт с октября 2022 года. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Политик напомнил, что основным ориентиром в работе по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию является поручение главы государства Владимира Путина в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень.

С этой целью разработана программа социально-экономического развития новых регионов. Мишустин призвал "обеспечить слаженную командную работу на всех уровнях власти, чтобы целевые показатели, которые мы определили в программе, выполнялись", сообщает "Интерфакс".

22 мая глава государства Владимир Путин обсудил с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым формирование российских органов власти в новых регионах страны. Президент подчеркнул, что важнейший шаг в этой работе — создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации. Путин выразил надежду на то, что эта деятельность будет завершена в назначенные сроки.

Ранее Владимир Путин потребовал установить прямую ответственность федеральных министров и вице-премьеров за выполнение конкретных задач по развитию новых регионов.

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