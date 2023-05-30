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Минобороны сообщило об ударах по центрам принятия решений на Украине

15:26
  • вторник
  • 30 мая 2023

Все цели поражены

Российские Вооруженные силы в течение суток нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в этих пунктах принятия решения под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

"Все назначенные объекты поражены", - говорится в заявлении Минобороны.

Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.

Утром 30 мая украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

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