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ВС России уничтожили 30 боевиков ВСУ и гаубицы под Херсоном

15:37
  • вторник
  • 30 мая 2023

В ДНР ликвидирован склад боеприпасов

Три десятка боевиков ВСУ уничтожили за сутки российские войска на херсонском направлении. Кроме того, поражена техника противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей", - сказал генерал на брифинге. Конашенков добавил, что также уничтожены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

По данным Минобороны, российские военные также уничтожили украинский склад боеприпасов в Донецкой народной республике. Склад 54-й механизированной бригады ВСУ был ликвидирован в районе населенного пункта Красное. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30.

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