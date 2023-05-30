Лавров обвинил Запад в прямой поддержке геноцида русских

Запад отказался осудить заявления Буданова об убийствах русских
Западные страны напрямую поддерживают объявленный на Украине геноцид, закрывая глаза на высказывания официальных украинских лиц о намерении "убить всех русских". Такое заявление сделал во вторник, 30 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Дипломат напомнил о высказывании руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
Лавров указал, что Запад настаивает на безальтернативности урегулирования украинской ситуации и единственном варианте в виде "формулы мира Зеленского", при этом "команда Зеленского грозится, освободив, как они выражаются, Крым и восточные районы Украины, начать убивать всех русских и уничтожать там все русское".
Из этого следует, что Запад напрямую поддерживает геноцид, цитирует российского министра РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Вашингтон устраивает настоящий геноцид в отношении сотрудников российских СМИ. Она привела в пример ситуацию с корпунктом российского информационного агентства ТАСС. Там получили уведомление от Wells Fargo Bank о закрытии счетов.
При этом российские журналисты не смогли получить американские визы для освещения работы России во время ее председательства в Совете Безопасности ООН.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"