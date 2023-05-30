ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров обвинил Запад в прямой поддержке геноцида русских

16:00
  • вторник
  • 30 мая 2023

Запад отказался осудить заявления Буданова об убийствах русских

Западные страны напрямую поддерживают объявленный на Украине геноцид, закрывая глаза на высказывания официальных украинских лиц о намерении "убить всех русских". Такое заявление сделал во вторник, 30 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Москва обратилась в СБ ООН из-за угроз Буданова в адрес россиян

Дипломат напомнил о высказывании руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Лавров указал, что Запад настаивает на безальтернативности урегулирования украинской ситуации и единственном варианте в виде "формулы мира Зеленского", при этом "команда Зеленского грозится, освободив, как они выражаются, Крым и восточные районы Украины, начать убивать всех русских и уничтожать там все русское".

Из этого следует, что Запад напрямую поддерживает геноцид, цитирует российского министра РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Вашингтон устраивает настоящий геноцид в отношении сотрудников российских СМИ. Она привела в пример ситуацию с корпунктом российского информационного агентства ТАСС. Там получили уведомление от Wells Fargo Bank о закрытии счетов.

При этом российские журналисты не смогли получить американские визы для освещения работы России во время ее председательства в Совете Безопасности ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.