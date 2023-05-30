Брюссель "принял к сведению" сообщения об атаке украинских дронов на Москву

Комментировать случившееся по существу в ЕС отказались

Власти Евросоюза "приняли к сведению" сообщения о том, что украинские беспилотники пытались атаковать российскую столицу. Такое заявление сделал во вторник, 30 мая, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Чиновник заявил, что "не нам это комментировать, мы не знаем ничего об этом, не знаем происхождения".

При этом Стано выступил с призывом в адрес Москвы "не использовать это как предлог для дальнейшей эскалации" украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Утром 30 мая украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на столичный регион. К расследованию привлечены опытные специалисты центрального аппарата СКР и судебно-экспертного центра.

После этого в российском Минобороны рассказали, что ВС России нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине, в которых под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

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