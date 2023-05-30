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Брюссель "принял к сведению" сообщения об атаке украинских дронов на Москву

16:19
  • вторник
  • 30 мая 2023

Комментировать случившееся по существу в ЕС отказались

Власти Евросоюза "приняли к сведению" сообщения о том, что украинские беспилотники пытались атаковать российскую столицу. Такое заявление сделал во вторник, 30 мая, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Очевидцы рассказали об инцидентах с БПЛА в Москве

Чиновник заявил, что "не нам это комментировать, мы не знаем ничего об этом, не знаем происхождения".

При этом Стано выступил с призывом в адрес Москвы "не использовать это как предлог для дальнейшей эскалации" украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Утром 30 мая украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на столичный регион. К расследованию привлечены опытные специалисты центрального аппарата СКР и судебно-экспертного центра.

После этого в российском Минобороны рассказали, что ВС России нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине, в которых под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

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