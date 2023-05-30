Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков

Наказание за это может быть административным и уголовным

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации. За это предусмотрено административное и уголовное наказание.

В ведомстве отметили, что в интернете, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице.

Прокуратура рекомендовала СМИ и блогерам воздержаться от распространения недостоверной информации, а при подготовке сообщений использовать официальные источники информации.

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