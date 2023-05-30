Депутат МГД: В столичном пункте отбора на службу по контракту каждый чувствует себя нужным

Александр Семенников высоко оценил подготовку сотрудников пункта

Депутат Мосгордумы Александр Семенников посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он высоко оценил подготовку сотрудников.

"Этот центр работает для всех москвичей и жителей близлежащих регионов. Приятно, что он лишен бюрократической атмосферы, которая иногда встречает людей в государственных учреждениях, здесь все по-деловому, четко и быстро. Ситуация непростая: люди приняли для себя единственно верное решение - они едут в зону СВО, там где мы отстаиваем интересы русского мира против коллективного Запада. И люди уже на входе должны чувствовать, что они нужны", — сказал Семенников.

Вся процедура от входа в пункт отбора на контрактную службу до выхода занимает от двух до четырех часов. За это время человек получает все необходимые документы и заполняет их, проходит психологическое тестирование, оценивается его воинское прошлое, военные специальности, полное медицинское сканирование. Кроме того, пункт подключен к ЕМИАС, таким образом, будущим контрактникам не нужно тратить время на справки и сторонние медкомиссии.

Семенников также напомнил, что в Москве работает Единый центр поддержки участников специальной военной операции.

"Когда мужчины отправляются в зону СВО, семьи получают поддержку в городе Москве: их консультируют, помогают в решении оргвопросов — с садом, школой, помощью пожилым родителям, предупреждают возникающие проблемы. Эти два центра эффективно работают с одной стороны, на задачи СВО, с другой — на поддержку семей наших защитников, чтобы человек на линии фронта знал, что государство в это время им помогает, не бросает своих", — сказал столичный парламентарий.

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