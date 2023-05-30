Путин сделал заявление в связи с атакой беспилотников на Москву

Целью атаки были мирные объекты.

Владимир Путин отреагировал на утреннюю атаку беспилотников на Москву. По словам президента, Киев выбрал путь запугивания граждан России, что является явным признаком террористической деятельности.

Путин обратил внимание на то, что целью атаки были мирные объекты.

"Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ киевский режим избрал путь запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям", - заявил президент.

При этом глава государства отметил, что система ПВО сработала удовлетворительно.

Утром 30 мая украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

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