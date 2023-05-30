Западные политики уверяли, что Киев не будет наносить удары по России

Москва оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, опубликованном во вторник, 30 мая.

Внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением попыток террористических атак ВСУ, предпринятых на территории Москвы и Московской области, и выразило уверенность в том, что все причастные к ним лица обязательно будут найдены и понесут суровое наказание.

МИД указал, что использование методов актов террора стало зловещей практикой неонацистского киевского режима. Такие атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей.

При этом поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, а заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, оказываются абсолютно лицемерными, отмечается на официальном сайте МИД России.

Утром 30 мая украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли мишени благодаря работе РЭБ и упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека получили небольшие повреждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на столичный регион. К расследованию привлечены опытные специалисты центрального аппарата СКР и судебно-экспертного центра.

Евросоюз уклонился от комментариев по существу, заявив, что "не нам это комментировать, мы не знаем ничего об этом, не знаем происхождения". При этом Брюссель потребовал от Москвы "не использовать это как предлог для дальнейшей эскалации" украинского конфликта.

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