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Путин рассказал о превращении Украины в Антироссию

16:58
  • вторник
  • 30 мая 2023

Это произошло под влиянием Запада

Территорию, которая сейчас называется Украиной, сразу после распада СССР контролировали "фактически люди, руководимые Западом". Такое заявление сделал во вторник, 30 мая, президент России Владимир Путин.
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Глава государства отметил, что эти люди "встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территорией Антироссию", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что необходимо ликвидировать саму природу нацистской власти в Киеве, иначе конфликт на Украине грозит затянуться на десятилетия. Политик пояснил, что "пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится".

Владимир Путин отмечал, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, которую враг ведет уже девять лет, причем ее "ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического российского государства".

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