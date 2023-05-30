Главкома ВСУ Залужного объявили в розыск в России

Соответствующая карточка появилась во вторник в базе розыска МВД

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный объявлен в России в розыск. Такая карточка появилась в базе розыска Министерства внутренних дел России во вторник, 30 мая.

В карточке отмечено, что Залужного разыскивают по уголовному делу, при этом не уточняется, по какому, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сообщает ТАСС.

Залужный уже несколько недель не появлялся на публике. Это породило различные слухи: от убийства главкома ВСУ до его дезертирства и побега в другую страну.

Источники сообщали, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара в начале мая после удара ВС России по командному пункту под Херсоном. После ранения Залужному сделали трепанацию черепа в киевском военном госпитале, что мешает ему исполнять свои обязанности на посту главкома, утверждали источники.

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