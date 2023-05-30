Появились подробности об арестованном в Москве за госизмену инженере

Речь идет о сотруднике одного из предприятий ОПК

Лефортовский суд Москвы арестовал по уголовному делу о государственной измене инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задержанного на прошлой неделе в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 30 мая, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, инженер Михаил Взводнов передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил России.

Другие подробности не раскрываются, поскольку материалы дела засекречены.

Ранее сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо в связи с арестом трех ученых по подозрению в госизмене. Авторы письма выразили уверенность в невиновности своих коллег и попросили представителей власти разобраться в ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели это обращение. Он отметил, что "работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение". При этом Песков усомнился в том, что "Кремль может дать какую-то реакцию".

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