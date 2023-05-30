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Видео с места обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

18:08
  • вторник
  • 30 мая 2023

Один человек погиб

В Ростове-на-Дону в результате обрушения трибуны на Гребном канале погибла женщина. Еще по меньшей мере 15 человек получили травмы, среди них 10 детей.

ЧП произошло во время спортивного мероприятия. Несколько зрителей прятались под трибуной от дождя. Но от сильного порыва ветра металлическая конструкция перевернулась и придавила людей.

Есть данные, что реконструкцию в спортивном комплексе провели в 2018 году. С тех пор местные жители неоднократно жаловались на низкое качество сооружений.

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Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
Последствия обрушения трибуны
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