В регионе вновь бушуют беспорядки

Разрешение кризиса в Косове лежит в создании сербских муниципалитетов. Такое мнение во вторник, 30 мая, высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломата принял сербский президент Александр Вучич, который высоко ценит помощь Москвы Белграду и действия России в полной координации и сотрудничестве с властями Сербии, рассказал Боцан-Харченко.

Российский посол напомнил, что Москва противодействует "западной линии на втягивание Косова в международные организации", сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заверили, что Москва продолжит поддерживать Сербию, ее суверенитет и территориальную целостность. Заявление ведомства прозвучало на фоне усиления этнических противоречий в Косове после недавних внеочередных выборов в органы местного самоуправления, которые сербские избиратели бойкотировали, однако их результаты признали действительными.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что зарубежные покровители Косова фактически выдали карт-бланш албанцам и закрывают глаза на беззаконие в крае. Политик потребовал от стран Запада "вразумить свое чадо, потому что оно может сотворить такое, чего до сих пор не творил никто".

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