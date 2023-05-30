Центробанк предупредил о рисках "перегрева" российской экономики

Пока экономика остается на траектории роста

Экономика России во втором квартале 2023 года остается на траектории роста, однако имеются риски вхождения в фазу перегрева. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования российского Центробанка, опубликованного во вторник, 30 мая.

Регулятор отметил, что динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса. В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева. В этом случае на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени – производство, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава правительства Михаил Мишустин призвал добиваться финансового суверенитета России и выразил уверенность в том, что страна это сделает. Благодаря совместным усилиям укрепится устойчивость экономики, возрастет благосостояние россиян, подчеркнул политик.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что минувший год пошел нашей стране на пользу: Россия стала сильнее и обрела суверенитет в экономике, "прошла очень важный этап своего развития". Безработица в России находится сейчас на исторически минимальном уровне, 3,6%, указывал президент. В регионах даже ощущается дефицит кадров.

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