ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центробанк предупредил о рисках "перегрева" российской экономики

18:19
  • вторник
  • 30 мая 2023

Пока экономика остается на траектории роста

Экономика России во втором квартале 2023 года остается на траектории роста, однако имеются риски вхождения в фазу перегрева. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования российского Центробанка, опубликованного во вторник, 30 мая.
Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира

Регулятор отметил, что динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса. В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева. В этом случае на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени – производство, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава правительства Михаил Мишустин призвал добиваться финансового суверенитета России и выразил уверенность в том, что страна это сделает. Благодаря совместным усилиям укрепится устойчивость экономики, возрастет благосостояние россиян, подчеркнул политик.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что минувший год пошел нашей стране на пользу: Россия стала сильнее и обрела суверенитет в экономике, "прошла очень важный этап своего развития". Безработица в России находится сейчас на исторически минимальном уровне, 3,6%, указывал президент. В регионах даже ощущается дефицит кадров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание Центробанка России
Здание Центробанка России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.