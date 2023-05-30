Путин рассказал о пользе санкций для российских модельеров

Для них освободилась огромная ниша на рынке

Иностранные дизайнеры и производители одежды, убрав свои товары с российского рынка, освободили эту нишу для россиян. Об этом во вторник, 30 мая, напомнил президент России Владимир Путин.

Глава государства в ходе посещения культурно-образовательного кластера в центре "Зотов" пообщался с главой ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым. В ответ на слова президента тот подтвердил, что "свято место пусто не бывает".

Путин указал, что стоимостной объем освободившейся ниши составляет 2 трлн рублей и "надо ее заполнять". Ростовщиков заверил, что отечественные дизайнеры и модельеры так и поступят.

Кроме того, президент познакомился с продукцией мануфактуры "Часы Палех". Ее основатель Анна Нестерова попросила "использовать продукцию народно-художественных промыслов для сувениров". Путин пообещал, что "управлению делами точно дам команду".

Российский лидер также согласился с идеей закрепить в законодательстве право использования в торговых марках географических наименований, если эти продукты произведены местными народно-художественными промыслами, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин призвал российский бизнес возвращать свои позиции на рынке и пообещал, что государство продолжит поддерживать предпринимателей, в том числе снижать административную нагрузку на бизнес. Наша страна не должна замыкаться только на внутреннем рынке — это путь к автаркии, подчеркнул президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"