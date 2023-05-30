ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

Есть жертвы

Украинские военные обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области, где находятся люди, переселенные туда в целях безопасности. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал глава области Вячеслав Гладков.

В видеообращении в своем Telegram-канале политик отметил, что в результате обстрела погибли и ранены люди. Их количество он не назвал, пообещав сообщить подробности позднее.

Белгородский губернатор Гладков лично выехал на место происшествия.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов его региона может стать присоединение Харькова и Харьковской области к России.

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