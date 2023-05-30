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Россия закроет отделения финского генконсульства в двух городах

19:19
  • вторник
  • 30 мая 2023

Российский МИД уведомил об этом посла Финляндии

В Министерство иностранных дел России вызван посол Финляндии Антти Хелантеря. Об этом во вторник, 30 мая, рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Финскому дипломату сообщили о решении Москвы о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в городе Лаппеенранта, а также об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

На такой шаг Россия пошла из-за реализации властями Финляндии конфронтационного курса в отношении России. По инициативе Хельсинки свернут двусторонний политический диалог, разрушено многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвана сеть побратимских связей городов и регионов, плотного приграничного взаимодействия, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение.

Кроме того, Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в НАТО, не скрывающее своей направленности против России, отмечается на официальном сайте МИД России.

Ранее Москва предприняла ответные шаги из-за непрекращающейся русофобской кампании в Швеции. Россия прекратит с 1 сентября работу своего генерального консульства в Гётеборге и отзовет согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Также принято решение об объявлении персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве.

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