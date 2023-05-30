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Белый дом: США не поддерживают атаки на территорию Россию

19:20
  • вторник
  • 30 мая 2023

Атака дронов произошла утром во вторник

Вашингтон не поддерживает атаки на территорию России со стороны Украины, заявили в американском Белом доме, комментируя утренний налет беспилотников на Москву и Подмосковье.
Путин рассказал о превращении Украины в Антироссию

В Белом доме видели новости о произошедшем, но "все еще собирают информацию об этом", говорится в заявлении, которое цитирует "Интерфакс". В нем отмечается, что США сосредоточены на том, чтобы оказать Украине помощь в "возвращении ее суверенной территории".

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла во вторник рано утром. Три беспилотника были подавлены в столице средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты в области комплексом "Панцирь". Следственный комитет России квалифицировал атаку как террористический акт.

Случившееся прокомментировал Владимир Путин. По словам президента, Киев выбрал путь запугивания граждан России, что является явным признаком террористической деятельности. Он отметил, что система ПВО сработала штатно.

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