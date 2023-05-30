Белый дом: США не поддерживают атаки на территорию Россию

Атака дронов произошла утром во вторник

Вашингтон не поддерживает атаки на территорию России со стороны Украины, заявили в американском Белом доме, комментируя утренний налет беспилотников на Москву и Подмосковье.

В Белом доме видели новости о произошедшем, но "все еще собирают информацию об этом", говорится в заявлении, которое цитирует "Интерфакс". В нем отмечается, что США сосредоточены на том, чтобы оказать Украине помощь в "возвращении ее суверенной территории".

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла во вторник рано утром. Три беспилотника были подавлены в столице средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты в области комплексом "Панцирь". Следственный комитет России квалифицировал атаку как террористический акт.

Случившееся прокомментировал Владимир Путин. По словам президента, Киев выбрал путь запугивания граждан России, что является явным признаком террористической деятельности. Он отметил, что система ПВО сработала штатно.

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