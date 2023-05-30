Лондон подтвердил право Киева "проецировать силу за пределы своих границ"

Великобритания прокомментировала атаку украинских дронов на Москву

Киев вправе "проецировать силу за пределы своих границ" ради подрыва способности России "проецировать силу на саму Украину". Такое заявление сделал во вторник, 30 мая, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

По утверждению политика, атаки на "законные военные цели" за пределами Украины являются элементом ее самообороны. При этом Клеверли воздержался от оценок характера ударов беспилотников ВСУ по Москве, сообщает Sky News.

Ранее Евросоюз фактически уклонился от комментариев по поводу попытки Украины нанести удары беспилотниками по Москве, заявив, что "не нам это комментировать, мы не знаем ничего об этом, не знаем происхождения". При этом Брюссель потребовал от Москвы "не использовать это как предлог для дальнейшей эскалации" украинского конфликта.

МИД России указал, что поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, а заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, оказываются абсолютно лицемерными.

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