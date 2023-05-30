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Генсек НАТО пообещал отправить еще 700 военных в Косово

19:59
  • вторник
  • 30 мая 2023

Кроме того, еще один батальон готов к передислокации

Североатлантический альянс направит в Косово дополнительно 700 военнослужащих из оперативного резерва для Балканского региона. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, еще один батальон будет приведет в состояние повышенной готовности, его передислоцируют в Косово, если возникнет такая необходимость.

Генсек НАТО заверил, что силы альянса в Косове будут предпринимать "необходимые шаги по нормализации и обеспечению безопасности". При этом политик призвал стороны конфликта немедленно прекратить насилие, сообщает РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что зарубежные покровители Косова фактически выдали карт-бланш албанцам и закрывают глаза на беззаконие в крае. Политик потребовал от стран Запада "вразумить свое чадо, потому что оно может сотворить такое, чего до сих пор не творил никто".

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