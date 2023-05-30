После обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возбуждено дело

Один человек погиб, 20 человек пострадали

Следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону СУ Следственного комитета России возбуждено уголовное дело после обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в ведомстве во вторник, 30 мая.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК России (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

По последним данным, в результате обрушения трибуны погиб один человек, 20 получили ранения. В числе пострадавших — 15 детей, сообщает РИА Новости.

В региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций ранее рассказали, что в результате инцидента погибла женщина. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, они оказали помощь пострадавшим. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

В интернете появилась видеозапись инцидента, который произошел во время спортивного мероприятия. Несколько зрителей прятались под трибуной от дождя. Но от сильного порыва ветра металлическая конструкция перевернулась и придавила людей.

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