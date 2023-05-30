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В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола

20:07
  • вторник
  • 30 мая 2023

Депутаты хотят таким образом "сохранить Россию для потомков"

В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола. Авторами документа стали почти 400 депутатов от всех пяти фракций, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Согласно законопроекту, предлагается запретить проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а органам записи актов гражданского состояния - вносить изменения в документы на основании медсправок о смене пола.

Исключение сделано для медицинских вмешательств для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей. Решение о проведении таких манипуляций будет принимать врачебная комиссия "федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких учреждений утвердит правительство.

"Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию - с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии", - заявил Петр Толстой, комментируя законопроект.

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