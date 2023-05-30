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Украина поставила условие запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса

20:38
  • вторник
  • 30 мая 2023

На важность работы аммиакопровода неоднократно указывала Москва

Киев требует гарантий того, что в случае начала работы аммиакопровода Тольятти — Одесса Украина сможет и дальше реализовывать свои интересы в рамках зерновой сделки. Такое заявление сделал во вторник, 30 мая, заявил заместитель украинского министра инфраструктуры Юрий Васьков.
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Политик подчеркнул, что если это настолько важный вопрос, тогда в ООН как представители одной из сторон черноморской продовольственной инициативы "должны четко сказать, что в случае возобновления работы аммиакопровода Украина будет иметь возможность" продолжать экспорт своего зерна.

Лишь в этом случае "наше политическое руководство будет решать, соответствует ли это нашим интересам или нет", цитирует Васькова Reuters.

17 мая российский МИД подтвердил, что Москва согласилась на пролонгацию черноморской продовольственной инициативы на два месяца. При этом Россия потребовала в кратчайшие сроки устранить недочеты в реализации сделки, касающиеся экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В российском Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что о расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может. Представители Москвы неоднократно доводили свою позицию по этому вопросу до других участников соглашения.

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