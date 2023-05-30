ООН осудила атаку украинских дронов на Москву с оговоркой

В организации призвали воздержаться от любых действий в отношении мирного населения

Организация Объединенных Наций (ООН) осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Об этом в ООН рассказали во вторник, 30 мая.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик при этом выразил мнение, что "недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение", сообщает РИА Новости.

Ранее МИД России указал, что поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, а заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, оказываются абсолютно лицемерными.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Киев выбрал путь запугивания граждан России, что является явным признаком террористической деятельности, тем более что целью атаки были мирные объекты. При этом глава государства отметил, что российская система ПВО сработала удовлетворительно.

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