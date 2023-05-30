Запад попытался представить атаку дронов на Москву успехом Украины

В Лондоне и вовсе оправдали удары

Атака беспилотников на Московский регион сопровождалась мощной кампанией по дезинформации в западных и украинских СМИ, а также социальных сетях. Едва только появились первые сообщения об инцидентах с дронами, когда о предварительных итогах расследования ещё не было и речи, иностранные ресурсы бросились поздравлять Киев с одной из якобы крупнейших побед за время спецопецоперации. Не обошлось и без откровенной лжи.

"Этим утром российская столица ощутила, что такое война..." — западные СМИ как по команде принялись рассказывать об атаке дронов на Москву, традиционно сгущая краски. В репортажах фигурировали десятки беспилотников, атаковавших российскую столицу. Однако когда информационный туман рассеялся, оказалось, что их было восемь. Пять уничтожили средствами ПВО, три сбились с курса благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы. То есть никакой победой тут и не пахло. Хотя киевские спикеры, конечно, пытались убедить всех в обратном, при этом отрицая свою причастность.

"Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак. Но отношения прямого, конечно же, не имеем", - заявил Михаил Подоляк, советник главы офиса украинского президента.

Впрочем, всем и без этих ужимок советника главы офиса украинского президента было понятно, откуда дроны.

"Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к всё более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления", - заявили в российском МИД.

Ещё накануне мэр Киева Кличко жаловался, что ВСУ не бомбят Москву, в то время как Россия наносит точечные удары по Киеву. А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины обещал операцию возмездия. Однако столь громкое название вряд ли подходит сегодняшней атаке, которая, по всей видимости, была произведена для вполне конкретных и отнюдь не военных целей.

"Совершенно понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", - сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

Учитывая, что вся огромная машина западной пропаганды сейчас воюет на стороне киевского режима, вполне очевидно, что новость о восьми сбитых беспилотниках, долетевших до Москвы, конечно, затмит для западного зрителя сообщения российского Минобороны об уничтожении штабов, хранилищ иностранного оружия и боеприпасов, а также очередной американской системы ПВО. Однако положение дел на фронте не изменит. Да и на жизнь российской столицы это событие вряд ли способно было повлиять. Хотя украинским деятелям очень бы этого хотелось.

"Это все делается с одной целью: дестабилизация, усиление социальной напряженности", - уверен Ярослав Нилов, член партии ЛДПР.

"Чего добивается враг? Он хочет посеять страх, панику. Что нам важно для победы? Что важно для наших солдат и офицеров? Крепкий тыл, поддержка общества, страны. Коллеги! Самое главное – консолидация", - заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Разрушить её - одна из целей противника. А также запугать простых граждан. В том числе для этого через телеграм-каналы, подконтрольные украинской разведке, сегодня начали разгонять лживые сообщения о том, что дроны вовсе не сбили, а они якобы поразили цели, в связи с чем даже была объявлена эвакуация. Все это - откровенное враньё. Доверять необходимо только официальной информации, говорит глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Против нас НАТО и американцы ведут полномасштабную войну. Полномасштабную! С применением всех сил и средств. Огромных ресурсов", - заявил он.

Вот и те дроны, что сегодня долетели до Москвы, были доработаны западными специалистами с применением иностранных комплектующих, говорят эксперты. Среди них могли быть БПЛА сразу нескольких модификаций. Это "Горлица", дальность полета которой составляет порядка тысячи километров. Дрон "Скаэтон", его производит частная украинская компания. Впрочем, пока это лишь догадки. Единственный беспилотник, который опознали на видео, это UJ-22 Airborne.

"Дальность полета около 1500 километров. Скорость полета где-то 130 километров в час. Боевая часть 22 килограмма. Четыре метра размах крыльев. Обладает возможностью полета на малых высотах по данным GPS", - говорит Константин Сивков, военный эксперт.

Именно эта особенность, вероятно, и позволила вражеским дронам долететь до Москвы. Российская система ПВО рассчитана, прежде всего, на обнаружение крупных целей: самолетов и баллистических ракет, говорят специалисты. Засечь небольшой беспилотник на большом расстоянии гораздо сложнее. Двигается он на малых высотах, крайне активно маневрирует, используя рельеф местности и прячась от радаров.

"Нашли вот такую брешь. Одну, а, может быть, несколько. Из-под Киева запустили. Да, они двигались на очень маленькой высоте. Большие системы ПВО могли их не заметить. Такое возможно. Ну а на финальном рубеже их ждали "Панцири". И "Панцири" сработали по ним достаточно эффективно", - говорит Дмитрий Корнев, военный эксперт.

Крайне показательна и реакция западных стран. Никто из них не осудил террористические атаки Киева на российскую столицу. Канцлер ФРГ, говоривший сегодня с Зеленским по телефону, обошел эту тему стороной. Зато выразил солидарность с Украиной. А министр обороны Великобритании и вовсе оправдал эти удары, которые наносили по мирным гражданам.

"Украина имеет законное право защищать себя. Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ. И мы должны это признать", - заявил Джеймс Клеверли.

В Москве уже подчеркнули, что оставляют за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки Киева.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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