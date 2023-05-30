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Путин оценил вклад креативных индустрий в экономику страны

22:31
  • вторник
  • 30 мая 2023

Авторы креативных проектов имеют хорошие возможности для продвижения

Владимир Путин посетил конструктивное пространство "Зотов", памятник архитектуры конструктивизма и культурно-образовательный кластер на базе бывшего Московского хлебозавода №5.

Глава государства осмотрел тематическую выставку и встретился с предпринимателями из индустрии моды и дизайна, компьютерной графики, гастрономии и архитектуры. С бизнесменами президент обсудил развитие российского рынка и продвижение отечественных брендов. Тем более, что после ухода западных компаний освободилось много ниш. И теперь авторы креативных проектов имеют хорошие возможности для продвижения.

"Всё очень интересно, всё перспективно. Практически каждое из направлений, которое вы представляете, которым вы занимаетесь, за ним будущее, представляет интерес и заслуживает поддержки со стороны государства. Точно совершенно обещаю: поработаем по каждому. Насколько удастся реализовать ваши планы, точнее, ваши ожидания, я пока не могу сказать, но постараемся, потому что – ещё раз хочу сказать – всё очень интересно и впечатляет", - заявил Путин.

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Владимир Путин посетил центр "Зотов"
Владимир Путин посетил центр "Зотов"
Владимир Путин посетил центр "Зотов"
Владимир Путин посетил центр "Зотов"
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