Госдеп пообещал новые санкции против России

Американские власти многократно вводили и расширяли рестрикции

Вашингтон в среду, 31 мая, сделает объявление по новым антироссийским санкциям. Об этом рассказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Как уточнил политик, новые рестрикции ужесточат экспортный контроль "за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру".

Блинкен также анонсировал ограничительные меры для противодействия "российской дезинформации", сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной военной операции на Украине американские власти несколько раз вводили и расширяли санкции. Москва не оставляет недружественные действия Вашингтона без ответа.

19 мая МИД России объявил, что в ответ на регулярно вводимые Соединенными Штатами антироссийские санкции закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан, подчеркнули в ведомстве.

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