Собянин рассказал об оказанной помощи жителям эвакуированных домов

Несколько семей обратились к психологам

Всем жителям домов, поврежденных в результате атаки беспилотников, была оказана психологическая и социальная помощь. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, несколько семей обратились к психологам. Пять человек перевезли в учреждения соцзащиты, где им предоставили горячее питание. Уже к полудню были сформированы мобильные бригады, в которые вошли врачи, социальные работники, психологи и представители МЧС.

"Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работники медицинских организаций в течение всего дня работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла во вторник утром. Три беспилотника были подавлены в столице средствами РЭБ, еще пять сбиты в области комплексом "Панцирь". СКР квалифицировал атаку как террористический акт. В свою очередь Владимир Путин оценил работу средств ПВО, отметив, что они отработали штатно.

Позднее в Вашингтоне заявили, что не поддерживают действия Украины.

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