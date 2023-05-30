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Украина выпустила сразу 35 ракет по ДНР

21:39
  • вторник
  • 30 мая 2023

О пострадавших и материальном ущербе пока неизвестно

Украинские военные вечером 30 мая единовременно выпустили 35 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по двум населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб мирный житель

В Telegram-канале ведомства уточняется, что в 20:10 мск украинская армия выпустила 15 ракет из РСЗО по Горловке и Дзержинску, еще 20 ракет — по населенным пунктам Сухая Балка и Верхнеторецкое.

Данные о погибших или пострадавших в результате очередного обстрела ВСУ пока не поступали.

Ранее в СЦКК рассказали, что с 17 февраля 2022 года в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 4 551 житель ДНР, в том числе 136 детей. Число раненых достигло 4 559 человек, среди них 298 детей. Обстрелами повреждены 11 012 домов и 2 647 объектов гражданской инфраструктуры.

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