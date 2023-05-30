ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФНС не увидела проблемы в быстром росте числа самозанятых

21:58
  • вторник
  • 30 мая 2023

Ведомство воздержалось от прогнозов относительно дальнейшей динамики показателя

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил во вторник, 30 мая, что не видит проблемы в быстром росте числа самозанятых.
Собянин рассказал о росте числа самозанятых в Москве благодаря простоте процедур оформления

По мнению Егорова, "главное — чтобы искусственно не вводить в этот режим людей, и тогда мы будем видеть реальные цифры". При этом он воздержался от прогнозов относительно возможного количества самозанятых по итогам 2023 года.

Что касается возможности корректив режима налогообложения самозанятых россиян, глава ФНС заявил, что такие изменения "когда-нибудь" появятся, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число самозанятых в столице за год выросло на 42%, более чем на 360 тысяч человек. Он также рассказал, какие профессии преобладают среди работающих в статусе самозанятого. Это строительство, реклама, пассажирские перевозки, доставка и сдача жилья в аренду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Девушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.