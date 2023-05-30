ФНС не увидела проблемы в быстром росте числа самозанятых

Ведомство воздержалось от прогнозов относительно дальнейшей динамики показателя

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил во вторник, 30 мая, что не видит проблемы в быстром росте числа самозанятых.

По мнению Егорова, "главное — чтобы искусственно не вводить в этот режим людей, и тогда мы будем видеть реальные цифры". При этом он воздержался от прогнозов относительно возможного количества самозанятых по итогам 2023 года.

Что касается возможности корректив режима налогообложения самозанятых россиян, глава ФНС заявил, что такие изменения "когда-нибудь" появятся, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число самозанятых в столице за год выросло на 42%, более чем на 360 тысяч человек. Он также рассказал, какие профессии преобладают среди работающих в статусе самозанятого. Это строительство, реклама, пассажирские перевозки, доставка и сдача жилья в аренду.

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