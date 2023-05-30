При обстреле ПВР под Белгородом погиб человек

Еще два человека получили ранения

В результате обстрела украинскими военными пункта временного размещения (ПВР) в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Политик, который лично прибыл на место происшествия, уточнил в своем Telegram-канале, что погибший — Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения.

Еще двое раненых доставлены в реанимацию и уже перенесли оперативное вмешательство, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Следственный комитет России заявил, что будет расследовать новые факты преступных действий вооруженных формирований Украины на территории ДНР и Белгородской области.

Ранее сообщалось, что с 17 февраля 2022 года жертвами обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике стал 4551 человек, включая 136 детей. Число раненых достигло 4 559 человек, среди них 298 детей. Обстрелами повреждены 11 012 домов и 2 647 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 149 медицинских и 542 образовательных учреждения, а также 76 критических объектов.

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