Украинская армия также понесла материальные потери

Артиллеристы группировки "Днепр" ВС России и поддерживающая ее авиация уничтожили ангары с военной техникой ВСУ и склады с боеприпасами на правом берегу Днепра. За последние десять дней ликвидировано до 200 украинских военных в этом районе.

В материальные потери ВСУ вошли танки Т-64 "Булат", БМП-1, БТР YPR-765, бронеавтомобили Dingo ATF, AMZ Dzik-2, "Козак-7", M1224 MaxxPro, HMMWV M1151A.

Кроме того, ликвидированы гаубицы М777, зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" и "Стрекла-10", сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что три десятка боевиков ВСУ уничтожили за сутки российские войска на херсонском направлении. Кроме того, поражена техника противника.

Российские военные также уничтожили украинский склад боеприпасов в Донецкой народной республике. Склад 54-й механизированной бригады ВСУ был ликвидирован в районе населенного пункта Красное.

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