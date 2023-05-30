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ВС России уничтожили до 200 бойцов ВСУ на правом берегу Днепра

22:34
  • вторник
  • 30 мая 2023

Украинская армия также понесла материальные потери

Артиллеристы группировки "Днепр" ВС России и поддерживающая ее авиация уничтожили ангары с военной техникой ВСУ и склады с боеприпасами на правом берегу Днепра. За последние десять дней ликвидировано до 200 украинских военных в этом районе.

Последние данные о ходе спецоперации
Названы имена новых героев спецоперации

В материальные потери ВСУ вошли танки Т-64 "Булат", БМП-1, БТР YPR-765, бронеавтомобили Dingo ATF, AMZ Dzik-2, "Козак-7", M1224 MaxxPro, HMMWV M1151A.

Кроме того, ликвидированы гаубицы М777, зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" и "Стрекла-10", сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что три десятка боевиков ВСУ уничтожили за сутки российские войска на херсонском направлении. Кроме того, поражена техника противника.

Российские военные также уничтожили украинский склад боеприпасов в Донецкой народной республике. Склад 54-й механизированной бригады ВСУ был ликвидирован в районе населенного пункта Красное.

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