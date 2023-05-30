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Гросси оценил ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС

22:48
  • вторник
  • 30 мая 2023

Главу МАГАТЭ беспокоит риск возобновления боевых действий

Ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС остается "хрупкой и опасной". Об этом рассказал во вторник, 30 мая, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая перед Совбезом ООН.
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По словам эксперта, сохраняется риск возобновления боевых действий на территории АЭС, что грозит всему миру серьезнейшими последствиями.

Чтобы избежать такого сценария, Гросси предостерег Россию и Украину от ударов по объектам критической инфраструктуры станции или по ее персоналу.

Гросси также отметил, что в дополнение к работе МАГАТЭ по ядерной безопасности инструкторы ведут "жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерного материала в военных целях", сообщает РИА Новости.

В Запорожской области ранее отмечали, что Киев прорабатывает несколько сценариев контрнаступления, при этом речь идет о сухопутной операции и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС украинской армией, которые произошли после его предыдущего визита на станцию в 2022 году.

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