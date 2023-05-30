Гросси оценил ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Главу МАГАТЭ беспокоит риск возобновления боевых действий

Ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС остается "хрупкой и опасной". Об этом рассказал во вторник, 30 мая, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая перед Совбезом ООН.

По словам эксперта, сохраняется риск возобновления боевых действий на территории АЭС, что грозит всему миру серьезнейшими последствиями.

Чтобы избежать такого сценария, Гросси предостерег Россию и Украину от ударов по объектам критической инфраструктуры станции или по ее персоналу.

Гросси также отметил, что в дополнение к работе МАГАТЭ по ядерной безопасности инструкторы ведут "жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерного материала в военных целях", сообщает РИА Новости.

В Запорожской области ранее отмечали, что Киев прорабатывает несколько сценариев контрнаступления, при этом речь идет о сухопутной операции и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС украинской армией, которые произошли после его предыдущего визита на станцию в 2022 году.

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