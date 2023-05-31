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Публицист Бабич указал на потерю властью в Киеве остатков авторитета

08:26
  • среда
  • 31 мая 2023

Атака на Москву не достигла целей, которые ставила Украина

Какие цели ставили перед собой организаторы атаки дронов - нанести реальный ущерб, напугать горожан или всего лишь достичь пропагандистского эффекта? И одобрят ли западные покровители Киева подобные действия даже с учетом того, что эта атака по сути является терактом?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.

"На каких-то людей, которые уязвимы перед эмоциональным воздействием, эта акция Киева может произвести впечатление. Но по общему ощущению от блогосферы, от СМИ, мне кажется, украинское руководство теряет последние остатки хоть какого-то авторитета. Теперь это люди, которые бьют по мирному населению. Конечно же, эти беспилотники явно велись со спутника по программе. А бьют они, заметьте, не по какому-то там центру принятия решений, не по штабу или складу. Просто по каким-то домам. Поэтому эффект от действий Киева - противоположный тому, какого он добивался", - отметил аналитик.

Полный комментарий Дмитрия Бабича смотрите в видео

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