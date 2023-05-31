ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Грады" уничтожают замаскированные позиции боевиков в зоне СВО

08:56
  • среда
  • 31 мая 2023

Удары по военным объектам радикалов наносят днем и ночью

Артиллерийские подразделения Западного военного округа уничтожают замаскированные позиции ВСУ в зоне спецоперации. На кадрах от Минобороны - боевая работа расчетов РСЗО "Град".

Удары по военным объектам радикалов наносят днем и ночью. Осколочно-фугасными боеприпасами бьют по пунктам управления, оборонительным сооружениям и бронетехнике националистов. Помощь в корректировке огня и контроль поражения цели обеспечивают беспилотники.

Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответные удары радикалов.

"Наша батарея во взаимодействии с нашим полком очень много поразила целей. Буквально позавчера мы отработали по складу с вооружением и боеприпасами. До этого у нас было поражение колонны, там мы прикрывали наш полк, и 24 единицы техники расчетами нашей БМ-21 были уничтожены. С минимальной дистанции в шесть километров", - рассказал старший офицер батареи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа РСЗО "Град" ВС России
Работа РСЗО "Град" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.