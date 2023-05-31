"Грады" уничтожают замаскированные позиции боевиков в зоне СВО

Удары по военным объектам радикалов наносят днем и ночью

Артиллерийские подразделения Западного военного округа уничтожают замаскированные позиции ВСУ в зоне спецоперации. На кадрах от Минобороны - боевая работа расчетов РСЗО "Град".

Удары по военным объектам радикалов наносят днем и ночью. Осколочно-фугасными боеприпасами бьют по пунктам управления, оборонительным сооружениям и бронетехнике националистов. Помощь в корректировке огня и контроль поражения цели обеспечивают беспилотники.

Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответные удары радикалов.

"Наша батарея во взаимодействии с нашим полком очень много поразила целей. Буквально позавчера мы отработали по складу с вооружением и боеприпасами. До этого у нас было поражение колонны, там мы прикрывали наш полк, и 24 единицы техники расчетами нашей БМ-21 были уничтожены. С минимальной дистанции в шесть километров", - рассказал старший офицер батареи.

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