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"Аллигаторы" поразили живую силу радикалов на краснолиманском направлении

08:52
  • среда
  • 31 мая 2023

Пуски ракет экипажи проводят с применением кабрирования

Живую силу и легкобронированную технику националистов на краснолиманском направлении уничтожили российские Ка-52, сообщили в Минобороны.

Чтобы обмануть вражеские системы ПВО, "Аллигаторы" летят на предельно малых высотах. Пуски ракет экипажи проводят с применением кабрирования, отстрелом тепловых ловушек и резким снижением высоты. Выпускают снаряды, а после - меняют курс.

"На борту установлена система ПТО, которая отражает ракеты от вертолета и спасает жизни пилотам", - объяснил старший механик.

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