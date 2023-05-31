Небензя: Россия будет предельно жестко отвечать на атаки Украины на ЗАЭС

Киев так и не взял на себя обязательства прекратить обстрелы станции

Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, в ходе которого МАГАТЭ представило свою программу безопасности АЭС.

Глава международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что его эксперты не обнаружили на станции тяжелой военной техники, о чем неоднократно заявляла Россия. Гросси призвал защитить структуры Запорожской АЭС от диверсий.

В свою очередь, Небензя напомнил, что МАГАТЭ выступало с подобными предложениями еще осенью прошлого года, но Киев так и не взял на себя обязательства прекратить обстрелы станции. Наш дипломат напомнил - речь идет о крупнейшей АЭС в Европе и безопасности всего континента.

"В создавшихся условиях Россия намерена предпринять все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности станции в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя обязательствами, вытекающими из профильных международно-правовых инструментов, участником которых является наша страна. Мы продолжим обеспечивать защиту ЗАЭС таким образом, чтобы не дать возможности Киеву и коллективному Западу их грубо и безответственно нарушать. Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей", - заявил дипломат.

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