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Запущенная КНДР ракета упала в акватории Желтого моря

08:58
  • среда
  • 31 мая 2023

Сейчас южнокорейские военные пытаются достать ее части со дна

Северная Корея осуществила запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником на борту. Однако вывести аппарат на космическую орбиту не удалось из-за технических проблем, передает "ТВ Центр".

В Сеуле и японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога, жителей призвали покинуть свои дома, но затем эвакуацию отменили. Ракета КНДР упала в акватории Желтого моря. Сейчас южнокорейские военные пытаются достать ее части со дна.

В Японии прошло заседание Совета безопасности. Сеул и Токио осудили действия КНДР. Между тем ЦТАК сообщило, что Пхеньян намерен провести второй подобный запуск в ближайшее время.

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