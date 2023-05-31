В результате обрушения трибуны в Ростове пострадали 26 человек

Погибла женщина

В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства трагедии в спортивном комплексе Гребного канала. Во вторник во время футбольного матча между школьными командами там обрушилась трибуна, сообщает "ТВ Центр".

Она состояла из трех металлических секций. Зрители и спортсмены - около 30 человек - спрятались под ними, когда начался дождь. В какой-то момент под шквальным порывом ветра конструкции перевернулись и придавили людей.

Погибла женщина. Двадцать шесть человек - большинство из них дети - получили травмы. Трое школьников находятся в реанимации.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека". Власти Ростова-на-Дону пообещали оказать семьям пострадавших необходимую помощь.

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