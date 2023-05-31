В Свердловской области растет площадь природных пожаров

А Кубань остается под прицелом гроз, ливней и града

В Свердловской области из-за жаркой погоды и отсутствия осадков растет площадь природных пожаров. За сутки огонь прошел еще 800 гектаров, передает "ТВ Центр".

На помощь в тушении снова пришла авиация Центрального военного округа. Вертолеты Ми-8 ликвидируют возгорания недалеко от Екатеринбурга и уже сбросили на очаги около 100 тонн воды. На всей территории региона действует режим ЧС.

Из-за сильного ветра в одном из районов огонь перебросился через реку, в другом - преодолел минерализованную полосу. Для локализации новых возгораний командам "Авиалесоохраны" пришлось перегруппировать свои силы. Пока работала тяжелая техника, парашютисты-десантники при помощи ранцевых огнетушителей сбивали пламя. Угрозы населенным пунктам нет. За сутки десять очагов потушены, еще 20 действуют. Регион входит в тройку наиболее пожароопасных в стране.

А Кубань остается под прицелом гроз, ливней и града. В городе Курганинск устраняют последствия недавнего потопа. Синоптики сообщают, что Краснодарский край продолжает жить в погодной депрессии. До начала курортного сезона остался один день, но жаркое лето в регионе не наступит по календарю. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

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