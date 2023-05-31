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Число пострадавших при ночном обстреле Шебекино выросло до четырех

08:12
  • среда
  • 31 мая 2023

Власти эвакуируют детей из Шебекинского и Грайворонского округов

Власти Белгородской области начали эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первая группа – триста ребят – сегодня отправятся в Воронеж, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Как написал Гладков в Telegram, ситуация в Шебекино ухудшается. В ночь на 31 мая, в 03:15, по городу был нанесен очередной удар со стороны Украины. По последним данным, число пострадавших увеличилось до четырех.

Два человека были срочно госпитализированы. Мужчина – с осколочными ранениями шеи и спины – в тяжелом состоянии. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще двум женщинам медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Взрывы снарядов "Града" выбили окна, посекли фасады и кровлю в восьми многоквартирных домах. Повреждены школа и два административных здания. четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Полностью сгорел один магазин. Губернатор пообещал уже в среду начать восстановительные работы.

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