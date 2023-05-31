НПЗ загорелся на Кубани после атаки беспилотника

Пожар локализован

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял под личный контроль ситуацию на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Как сообщил губернатор в Telegram, загорелась одна из установок по перегонке мазута. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал удар беспилотника.

На месте происшествия работают пожарные, МЧС и другие экстренные службы. По последней информации, возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

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