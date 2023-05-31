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НПЗ загорелся на Кубани после атаки беспилотника

08:23
  • среда
  • 31 мая 2023

Пожар локализован

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял под личный контроль ситуацию на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. На территории предприятия вспыхнул пожар.

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Как сообщил губернатор в Telegram, загорелась одна из установок по перегонке мазута. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал удар беспилотника.

На месте происшествия работают пожарные, МЧС и другие экстренные службы. По последней информации, возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

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