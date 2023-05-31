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Российский снайпер рассказал о странном поведении боевиков ВСУ

09:03
  • среда
  • 31 мая 2023

У них отсутствует инстинкт самосохранения

Странное поведение боевиков, воюющих на стороне ВСУ, отметили российские военные. По словам снайпера группировки ВС России "Юг", у них отсутствует инстинкт самосохранения.

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Как рассказал военный, в некоторых случаях противник выходил из укрытий без оружия, брони и экипировки и просто шел. Похоже на то, что боевики принимают какие-то препараты, отметил снайпер. Ранее украинские пленные признавались в распространении наркомании среди мобилизованных в ВСУ, передает РИА Новости.

В Минобороны России также заявляли о наркомании среди украинских военных. Ведомство получило сведения о многочисленных фактах применения боевиками ВСУ психостимуляторов и запрещенных препаратов — метадона и амфетаминов.

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