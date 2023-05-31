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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:59
  • среда
  • 31 мая 2023

Рядовой Петр Бичулов в составе десантно-штурмовой роты отразил атаку националистов

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Рядовой Петр Бичулов в составе десантно-штурмовой роты отражал атаку националистов. Его боевая машина получила серьезные повреждения. Рискуя собственной жизнью, Петр выбрался из БМП. Под огнем противника провел ремонт и тут же вернулся в бой. Заняв новую позицию, точными выстрелами он нанес значительный урон радикалам, что позволило сдержать их наступление.

Командир артиллерийского взвода старший лейтенант Роман Тимченко обнаружил группу украинских националистов, которые пытались совершить обходной маневр в наш тыл. Оценив обстановку, Роман атаковал противника. Вражеский отряд был полностью ликвидирован. Неонацистам не удалось напасть на российские подразделения обеспечения.

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